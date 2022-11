Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 188,78 EUR

Die Allianz-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 188,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 189,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 189,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 341.578 Stück.

Bei 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (156,22 EUR). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 20,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 237,62 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 05.08.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37.100,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.300,00 EUR umsetzen können.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 16,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

