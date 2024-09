Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 286,10 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 286,10 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 285,20 EUR. Bei 285,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 15.470 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 32,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,80 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,75 EUR je Allianz-Aktie.

