Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 301,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 301,80 EUR zu. Bei 302,50 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 302,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 266.282 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 302,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,51 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,94 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 300,50 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,80 EUR je Allianz-Aktie.

