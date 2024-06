Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 253,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 254,20 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 15.935 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 9,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 20,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,73 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 37,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,82 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient

Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter