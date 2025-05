Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 349,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 349,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 347,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 372.736 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 378,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Mit einem Zuwachs von 8,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,63 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 357,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Allianz verdient operativ mehr und bestätigt Ausblick