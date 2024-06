Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 258,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 258,60 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 259,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 258,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.502 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,28 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,35 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Abschläge von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,73 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 startet im Plus

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient

Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus