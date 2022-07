Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 176,24 EUR

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 176,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 177,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.497 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 168,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,77 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 19,84 EUR fest.

