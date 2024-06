Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Freitagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 258,60 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 258,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 258,40 EUR. Bei 260,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 130.545 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Gewinne von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,79 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 286,29 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,85 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

