Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 353,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 353,00 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 354,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 347,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 288.535 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 359,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,67 Prozent niedriger. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,49 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,78 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 351,86 EUR.

Allianz gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,04 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen