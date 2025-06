Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 337,30 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 337,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 336,80 EUR. Bei 337,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 21.749 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 378,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 10,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,35 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,61 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 356,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,77 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

