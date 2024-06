Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 260,10 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 260,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 260,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 259,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.077 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 28,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,32 EUR, nach 5,06 EUR im Vorjahresvergleich. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,85 EUR je Aktie aus.

