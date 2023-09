Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Plus

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 230,50 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 231,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.817 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,48 EUR je Allianz-Aktie.

