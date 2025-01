Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 313,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 313,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 313,60 EUR. Bei 310,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 445.300 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2025 markierte das Papier bei 313,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 15,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 320,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 13.11.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 42,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 25,01 EUR je Allianz-Aktie.

