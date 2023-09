Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kurs der Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 228,05 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 228,05 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 227,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 230,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 474.070 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 234,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

