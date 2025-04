Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Aufschlag

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 364,90 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 364,90 EUR. Bei 365,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 364,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 216.134 Aktien.

Am 30.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 365,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,16 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,75 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 351,86 EUR angegeben.

Am 28.02.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,04 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

