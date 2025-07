Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 344,60 EUR.

Bei der Allianz-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 344,60 EUR. Bei 345,50 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 342,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 343,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 90.165 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. 9,84 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Abschläge von 30,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,70 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,68 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

