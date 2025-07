Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 345,20 EUR. Bei 345,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.566 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,70 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

