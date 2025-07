Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 347,70 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 347,70 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 348,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.435 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,86 Prozent Luft nach oben. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 37,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 06.08.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

