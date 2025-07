Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 348,10 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 348,10 EUR. Bei 348,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 348,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 25.428 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Gewinne von 8,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,54 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,68 EUR je Aktie belaufen.

