Allianz Aktie News: Allianz fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 350,70 EUR abwärts.

Allianz
Aktien
Allianz
350,80 EUR -0,40 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 350,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 349,50 EUR. Bei 350,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.477 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,65 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,43 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,80 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

