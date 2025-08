Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 340,30 EUR ab.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 340,30 EUR nach. Bei 339,70 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,00 EUR. Zuletzt wechselten 49.428 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,70 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 359,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,32 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Allianz-Aktie ein

Allianz-Aktie im Fokus: US-Allianz-Tochter von Cyberangriff betroffen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht