Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Minus

Um 16:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2.507,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.507,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.532,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.641 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 7,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.04.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.768,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.458,33 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 30,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,30 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 56,90 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 75,33 Milliarden USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.04.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 137,25 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

