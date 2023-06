Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 12:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 122,87 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 28.126 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,43 USD erreichte der Titel am 23.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,40 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

