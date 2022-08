Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 112,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 113,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 20.921 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Abschläge von 18,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch

Alphabet-Aktie mit Gewinnen: Google-Mutter wächst - Gewinn geht zurück