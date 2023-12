Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 131,76 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 131,76 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 130,84 USD. Mit einem Wert von 131,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.895.150 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 55,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester