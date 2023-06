Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 114,90 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 115,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 114,86 EUR. Bei 115,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.609 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 120,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,87 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Google, Amazon, Apple oder Meta: Welches Unternehmen hat im Rennen um den besten KI-Assistenten die Nase vorn?

NVIDIA-Aktie schießt nach Zahlen hoch: Top-Analyst warnt vor zu hoher Bewertung

GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham getan