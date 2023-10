Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 133,24 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:07 Uhr 1,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 131,27 USD. Bisher wurden heute 3.913.900 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,16 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,45 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,14 USD aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

