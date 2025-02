Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag verlustreich

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 201,70 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 201,70 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,11 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 200,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.896.828 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 205,48 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 130,67 USD erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,22 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 214,71 USD.

Am 29.10.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,25 Mrd. USD – ein Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

