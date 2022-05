Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 2.238,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.240,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.237,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 46 Stück.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 17,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.801,20 EUR. Dieser Wert wurde am 14.05.2021 erreicht. Mit Abgaben von 24,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 3.335,71 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 24,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 25.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 133,96 USD je Aktie belaufen.

