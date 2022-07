Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 2.075,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2.077,50 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.072,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.174 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gewinne von 23,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,89 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.221,43 USD aus.

Am 26.04.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 110,95 USD je Aktie.

