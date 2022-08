Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 115,60 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 115,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,96 EUR. Bisher wurden heute 1.935 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 14,45 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,23 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch