Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 161,36 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 161,36 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 154,93 USD. Bei 155,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.279.067 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 18,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Abschläge von 25,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,360 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84,64 Mrd. USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,63 USD fest.

