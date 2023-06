Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 126,07 USD. Bei 126,46 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 125,37 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 126,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.143.166 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,43 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

