Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 131,33 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 131,33 USD zu. Zuletzt wechselten 39.604 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach oben. Bei 84,86 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Chef von NASDAQ-Wert NVIDIA: Die nächste Stufe der KI wird schon bald erreicht

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer