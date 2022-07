Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 2.253,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 2.253,50 EUR. Bei 2.253,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (1.906,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,21 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.221,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 110,14 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

