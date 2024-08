Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 161,10 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 161,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 162,18 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 161,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.233.428 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 191,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 84,64 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,62 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aktien von NVIDIA, Tesla, Apple & Co. nach Ausverkauf ein Schnäppchen? - So viele Milliarden Dollar wurden verbrannt

Alphabet-Aktie dennoch stärker: Google unterliegt im US-Wettbewerbsprozess - Deal mit Apple im Fokus

Zeitenwende an der Börse? Anleger schichten ihre Depots um