Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 165,99 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 165,99 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 165,99 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.214.321 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 13,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (120,21 USD). Mit Abgaben von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,386 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,29 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Anleger besorgt um Tempo von KI-Investitionen: Bericht von Bain Technology dürfte beruhigen

Alphabet-Aktie stabil: Sprechende Google-KI Gemini kann jetzt auch Deutsch

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht