Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 113,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 113,00 EUR. Mit einem Wert von 115,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.690 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 15,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 19,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

