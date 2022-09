Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 108,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,12 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.139 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,23 USD je Aktie.

