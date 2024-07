Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 190,42 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 190,42 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 190,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,11 USD. Zuletzt wechselten 848.966 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 65,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,343 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,25 USD.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,55 USD je Aktie belaufen.

