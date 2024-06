Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 174,86 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 174,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 176,84 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 174,51 USD. Bei 176,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 970.048 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 178,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,343 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 182,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

