Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12.07.2022 16:22:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 2.291,00 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2.284,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.287,50 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.910 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.906,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 20,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 26.04.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 68.011,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 110,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

