Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Rot

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 2.287,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2.287,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.287,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.702,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.906,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.221,43 USD aus.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 26,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 22,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 110,01 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

