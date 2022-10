Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittwochmittag an

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 101,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.164 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Abschläge von 6,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,20 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

