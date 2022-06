Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 13.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 2.070,00 EUR abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2.070,00 EUR nach. Mit einem Wert von 2.070,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 281 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.699,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 23,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.908,00 EUR. Abschläge von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.335,71 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,62 USD, nach 26,29 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 132,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

