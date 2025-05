Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 160,51 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 160,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 162,15 USD. Bei 159,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.117.930 Stück.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 29,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,494 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 200,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,97 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

