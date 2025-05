Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 164,68 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 164,68 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,97 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.764.515 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,73 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 140,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,494 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,97 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

