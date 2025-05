Vielfältige Erfahrungen

Amazon-CEO Andy Jassy sammelte im Laufe seiner Karriere vielfältige Erfahrungen und hat dabei wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Das sind seine fünf zentralen Tipps für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn.

In einem Beitrag von Amazon werden die fünf Karrieretipps von Konzern-CEO Andrew R. Jassy, genannt Andy Jassy, geteilt. Der heutige Top-Manager wurde erst im Alter von 29 Jahren, im Jahr 1997, Teil des gigantischen Konzerns. Seit Juli 2021 ist er Chief Executive Officer (CEO) und übernahm das Amt direkt von Firmengründer Jeff Bezos. Seine Erfahrungen sorgen dafür, dass er heute zu einem der erfolgreichsten Menschen zählt und ermöglichen es ihm, seine Weisheiten mit anderen zu teilen.

Wer­bung Wer­bung

Leidenschaft

Laut Jassy ist einer der wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Karriere, eine Aufgabe zu finden, die man mit Leidenschaft verfolgt. "Du verbringst einen Großteil deiner wachen Stunden damit, über deine Arbeit nachzudenken, und du solltest an etwas arbeiten, das dich wirklich erfüllt, in dem du gut sein kannst und das dich glücklich macht, wenn du deine Tage so verbringst", wird Jassy im Beitrag zitiert. Er betont zudem, dass das Leben zu kurz ist, um sich mit leidenschaftslosen Dingen zu beschäftigen.

Erfahrungen

Um seine persönliche Leidenschaft zu finden, sei es essenziell, Erfahrungen zu sammeln und experimentierfreudig zu sein. Auch Jassy habe vor seiner Zeit bei Amazon zahlreiche und unterschiedliche Dinge ausprobiert, darunter Sportberichterstattung, Coaching und Investmentbanking. Es komme nicht darauf an, das Ziel seiner Karriere bereits zu Beginn seines Arbeitslebens zu kennen. Stattdessen solle man seine eigene Geschichte immer wieder neu schreiben und erfinden: "Du hast die Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu schreiben". Ihm zufolge sei es "vielleicht genauso wichtig herauszufinden, was man nicht machen möchte, wie das, was man machen möchte".

Furchtlosigkeit

Zur eigenen Geschichte und eigenen Erfahrungen gehören auch Fehler, Jassy sieht sie als unvermeidlichen Bestandteil des Innovationsprozesses. Statt sich über die eigenen Fehler zu ärgern, sollten diese als Lernerfahrung genutzt und diese Erkenntnisse in zukünftigen Projekten angewendet werden. Auch Jassy sei nicht frei davon gewesen: "Wenn man erfindet und Dinge ausprobiert und sich anstrengt, wird man nicht alles richtig machen. Aber wenn wir etwas erfinden, werden wir manchmal scheitern, und das ist in Ordnung. Jede wichtige Lektion, die ich in meiner beruflichen Laufbahn oder in meinem Leben gelernt habe, waren Fehler, die ich gemacht habe oder an denen ich beteiligt war".

Wer­bung Wer­bung

Lernbereitschaft

Doch nicht nur aus den eigenen Erfahrungen kann man lernen, im Gegenteil: Laut Jassy könne man im Leben nie auslernen und solle lebenslang lernbereit bleiben. Insbesondere in einem dynamischen Arbeitsumfeld sei kontinuierliches Lernen unerlässlich. Diese Lernbereitschaft unterscheide erfolgreiche Menschen von anderen, denn die Realität sei: "In dem Moment, in dem man aufhört zu lernen, beginnt [man], sich zu entspannen".

Einstellung

Letztlich scheint es also vor allem eine Sache der Einstellung zu sein. Jassy betont, dass ein erheblicher Teil des beruflichen Erfolgs von der eigenen Einstellung abhänge. Viele Leute würden seiner Ansicht nach diesen Aspekt vergessen, obgleich er so offensichtlich sei. Er betont folgende Punkte, wenn es um die Einstellung geht: "Arbeitest du hart? Tust du, was du versprochen hast? Können die Leute dir vertrauen? Kannst du in Teams arbeiten? Bist du eine Person, die etwas tun kann, anstatt jemand, der die ganze Energie aus dem Raum aufsaugt? Bist du jemand, der sich um die Mission kümmert, zusammen mit dem Team, und nicht nur um dich selbst?"

Redaktion finanzen.net