Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 92,82 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 93,28 EUR zu. Bei 92,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.055 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 31,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,57 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple ist genauso viel wert wie diese drei Tech-Giganten zusammen

Neue App Store-Richtlinien: NASDAQ-Unternehmen Apple will 30-prozentige Provision von NFT-Apps

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen