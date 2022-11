Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 93,84 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 94,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 25.605 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 30,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,73 USD je Aktie.

